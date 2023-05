Mundo

Presidente dos EUA apela à alteração da lei das armas para evitar massacres

Joe Biden voltou a dirigir-se ao Congresso para alertar que as regras têm de mudar de forma a travar a série de ataques em massa que o país tem testemunhado. No sábado, no Texas, oito pessoas foram mortas por um atirador que disparou num centro comercial.