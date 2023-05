Incêndio em hostel na Nova Zelândia faz vários mortos

Várias pessoas morreram na madrugada de terça-feira (noite de segunda-feira, no horário de Lisboa) num incêndio num hostel em Wellington, na Nova Zelândia. A informação é avançada pelos serviços de emergência, que revelam ainda que há pessoas desaparecidas.

As autoridades não sabem ainda precisar o número de vítimas mortais, feridos e desaparecidos, mas o primeiro-ministro neozelandês confirmou pelo menos seis mortos em declarações a uma estação de televisão.

De acordo com a Reuters, o incêndio terá começado num dos quartos do último piso do hostel.

“Este é um evento trágico para todos os envolvidos. As minhas condolências para os familiares de todos aqueles que perderam a sua vida”, afirmou o comandante distrital Nick Pyatt.

As autoridades continuam os trabalhos no local, tentando evitar ainda o colapso do telhado do edifício. Aos moradores foi pedido que se mantenham em casa e com as janelas fechadas.

[Artigo em atualização]