Nova Zelândia: polícia investiga possível crime em incêndio que fez seis mortos

A polícia da Nova Zelândia avançou esta quarta-feira que está a investigar um possível crime ligado ao incêndio num albergue da capital, Wellington, que causou pelo menos seis mortos e um número indeterminado de desaparecidos.

"Como se trata de um incêndio provocado envolvendo mortes, esta é uma investigação de homicídio", disse o comandante interino da polícia de Wellington numa conferência de imprensa.

Dion Bennett recusou revelar as supostas circunstâncias do incêndio que começou por volta da meia-noite de segunda-feira (11:00 de segunda-feira em Lisboa) no albergue Loafers Lodge, num edifício com quatro andares e 92 quartos.

No entanto, o comandante garantiu que a polícia tem uma lista de pessoas que vai interrogar para identificar possíveis suspeitos.

Uma equipa de agentes entrou esta quarta-feira no prédio para iniciar a investigação e recuperar os restos mortais que se acredita ainda estarem no interior.

Número de mortos pode aumentar, 20 pessoas continuam desaparecidas

As autoridades temem que o número de mortos possa aumentar, numa altura em que "menos de 20 pessoas" permanecem desaparecidas.

Os serviços de emergência estimam que 94 pessoas estavam no albergue quando deflagrou o incêndio, mas Dion Bennett lembrou a possibilidade de que várias tenham deixado o albergue por conta própria ou não tenham lá ficado na noite da tragédia.

Cinco pessoas também ficaram feridas, uma delas com gravidade.

O edifício onde ocorreu o incidente não dispunha de extintores de incêndio, algo que não era obrigatório por se tratar de um edifício antigo.

Após o incêndio, o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Chris Hipkins, ordenou uma revisão dos regulamentos para acomodações de alta densidade.

Segundo a autarca de Wellington, o albergue Loafers Lodge acolhia trabalhadores e pessoas vulneráveis, entre residentes de longo e curto prazo.

Tory Whanau disse que alguns vivem com baixos rendimentos ou estão de forma "transitória" na Nova Zelândia, país que vive uma crise imobiliária.