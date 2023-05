Mulher de 95 anos imobilizada pela polícia com choques elétricos acaba por morrer

De acordo com as autoridades de Nova Gales do Sul, Clare faleceu “rodeada da família e entes queridos”.

A vítima foi gravemente ferida por um agente da autoridade australiana que, após receber informações de que uma mulher deambulava com uma faca ao redor de um lar de idosos, imobilizou-a com um taser.

O polícia, de 33 anos, responsável pelo incidente, foi suspenso das suas funções e as investigações sobre o caso ainda estão em curso. Segundo a BBC News, Kristian White enfrenta queixas de agressão e de lesões corporais graves e será presente a tribunal no início de julho.

De acordo com informações da polícia de Nova Gales do Sul, a idosa sofria de demência e necessitava do auxílio de um andarilho para se deslocar. Kristian White quando a viu aproximar-se, ainda que a “um ritmo lento”, atingiu-a com um ‘taser’.

O incidente aconteceu no Lar Yallambee Lodge e o agente terá atingido Clare com dois choques elétricos, “um no peito e outro nas costas, que fez com que caísse e batesse com a cabeça”. Após a investida, a mulher sofreu uma fratura no crânio e uma hemorragia cerebral, que a levaram à morte.

A polícia de Nova Gales do Sul re