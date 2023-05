Transexual é agredida violentamente pela polícia em Milão

Uma transexual brasileira foi agredida esta quarta-feira pela polícia, numa rua perto de uma escola primária, em Milão, Itália. As imagens tornaram-se virais nas redes sociais e trouxeram a debate o uso excessivo da força das autoridades.

No vídeo é possível ver a mulher sentada no chão. Os polícias lançaram gás pimenta, deram-lhe pontapés e com o bastão no braço e nas costelas. Um deles deu-me mesmo com o bastão na cabeça. A mulher foi depois algemada, enquanto estava imobilizada no chão.