"O que é que eu fiz?": criança baleada por polícia nos EUA

Uma criança de 11 anos foi baleada por um polícia, no sábado, nos Estados Unidos, após chamar as autoridades durante uma briga.

Aderrien Murry, do Mississipi, chamou a polícia durante uma briga entre a mãe e um homem, pai de um dos irmãos, que estava "furioso".

Quando o polícia de Indianola chegou, ficou com a "arma apontada para a porta da frente" e pediu a todas as pessoas que saíssem de dentro de casa. Assim que a criança apareceu no corredor, o polícia abriu fogo e atingiu-a no peito, conta a BBC.

A mãe, Nakala Murry, relata ao mesmo órgão de comunicação que, após Aderrien ter sido baleado, começou a chorar e perguntou:

"Por que razão ele me atingiu? O que é que eu fiz?".

A criança foi transferida de urgência para o hospital, com um colapso pulmonar e costelas fraturadas. O fígado também foi atingido. Já no hospital, colocaram-lhe um tubo torácico e ligado a um ventilador.

Aderrien Murry já está em casa a recuperar, após ter tido alta hospitalar.

O polícia foi afastado de funções provisoriamente, mas continua a receber o salário.

O Mississippi Bureau of Investigation, que está a investigar o "incidente crítico", vai enviar o relatório para o procurador-geral do Estado.

A mãe da criança e o advogado da família, Carlos Moore, pedem a demissão do polícia.

O homem que baleou Aderrien tinha sido eleito "o melhor polícia" do departamento, segundo o advogado da família.

Na quinta-feira, uma dúzia de pessoas em protesto do lado de fora da Câmara exigiu justiça.

Para este sábado, está prevista uma manifestação para exigir a demissão do polícia e a divulgação de imagens da "body cam".