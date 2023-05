Explosão de artigos de pirotecnia faz quatro mortos e dois desaparecidos na China

Pelo menos quatro pessoas morreram e duas estão desaparecidas, numa explosão numa esquadra da polícia em Dacheng, no norte da China, onde as autoridades tinham artigos de pirotecnia apreendidos, foi este sábado noticiado.

No momento da explosão, na sexta-feira, 11 pessoas foram afetadas, nove das quais foram localizadas, quatro morreram e duas continuam desaparecidas, indicou a estação estatal CCTV.

Os agentes policiais de Dacheng estavam a recolher amostras e a identificar produtos de pirotecnia quando ocorreu a explosão.

As autoridades enviaram equipas de socorro para o local e continuam a procurar os desaparecidos.

O fogo-de-artifício e as bombinhas são muito populares no país asiático para todo o tipo de celebrações, embora, nos últimos anos, as autoridades locais tenham procurado limitar a utilização para reduzir a poluição e os riscos para a segurança.