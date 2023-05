Novo estádio da Premier League está rodeado de casas

Luton Town está a viver um sonho. Ganharam em Wembley e voltaram ao futebol de primeira divisão pela primeira vez, desde o início da década de 90. Mas para estarem a altura, há coisas a melhorar.

Ao contrário dos seus novos adversários, o estádio The Kenny está rodeado de centenas de casas vitorianas. O primeiro desafio do clube é agora garantir a segurança de um estádio que fica no meio de quintais.

Apesar de haver vários adeptos satisfeitos, a verdade é que os moradores não vão poder estacionar nas ruas durante os dias dos jogos e o lixo no chão também é um problema.

Ate lá, faltam três anos até as instalações novas passarem a estar no centro da cidade, uma mudança que terá um custo de 10 milhões de libras.