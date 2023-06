Agência meteorológica da ONU será liderada pela primeira vez por uma mulher

A meteorologista argentina Celeste Saulo foi eleita esta quinta-feira diretora-geral da Organização Meteorológica Mundial (OMM), divulgou a ONU num comunicado, destacando que será a primeira mulher a ocupar o cargo.

A agência da ONU declarou que Celeste Saulo recebeu o apoio necessário de dois terços dos Estados membros na eleição, que aconteceu esta quinta-feira em Genebra.

"Numa época em que as desigualdades e as mudanças climáticas são as maiores ameaças globais, a OMM deve contribuir para o fortalecimento dos serviços meteorológicos e hidrológicos para proteger as pessoas e as suas economias, fornecendo serviços rápidos e eficientes e sistemas de alerta precoces", afirmou a meteorologista argentina após a sua eleição.