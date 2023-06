Ainda não tem 18 anos, mas Ian Emmanuel González Santos já conta com um mestrado no currículo e acabou de se tornar biólogo molecular na Universidade de Guadalajara, no México.

Ian sempre teve uma infância diferente das outras crianças. Com apenas três anos de idade, já sabia ler e falar perfeitamente, segundo o portal mexicano “Nación321”. E pouco tempo depois, aos sete anos, começou a trabalhar num estudo de regeneração de melanócitos em pacientes com vitiligo.

No entanto, nem tudo foi uma bonita história. Apesar da inteligência fora do comum nessa idade, a mãe do jovem mexicano conta que Ian enfrentou vários problemas na escola.

“Disseram uma vez na escola que [o Ian] tinha um problema de défice de atenção e um problema cognitivo. As escolas não estão preparadas para o diagnóstico, acompanhamento ou suporte para crianças com alta capacidade”, disse a mãe.

Na escola, os professores não conseguiam responder às perguntas de Ian, o que gerou bastante frustração e, por isso, a mãe tirou-o da escola para começar a estudar em casa.

Aos nove anos, o mexicano conheceu Francisco Josué Carrilo Ballesteros, um professor de Ciências Exatas e Engenharia, da Universidade de Guadalajara, que o convidou a assistir a uma aula. E foi nesse exatamente momento que Ian percebeu que seria ali o seu lugar. De ideias fixas, iniciou logo o curso, após receber os certificados de habilitações.

Ian já tem planos de iniciar um doutoramento em breve e sonha em descobrir a cura de doenças para ajudar pessoas.