"La madre panza": concurso na Nicarágua elege a maior barriga de grávida

Para celebrar o Dia da Mãe, que se assinala a 30 de maio na Nicarágua, foi promovido um concurso no país para eleger a maior barriga de grávida.

Com 33 anos e uma barriga com 56 centímetros, Vera Espinoza foi a vencedora do "La madre panza" (a barriga da mãe, na tradução literal), um concurso que se realiza há várias décadas no país, segundo adianta o El Universo.

Para obter as medições, os juízes do concurso medem as barrigas da mãe na horizontal com uma fita métrica.

O concurso é organizado pela rádio estatal "La Nueva Radio Ya" há 20 anos. Em 2022, a mãe vencedora tinha uma barriga com 57 centímetros.

O recorde do concurso foi alcançado em 2015, com uma barriga de 63 centímetros.

Vera Espinoza, que está a poucos dias de dar à luz, conta que foi convencida pelos vizinhos a participar no concurso. Na altura, não imaginava que pudesse vencer.

Em segundo lugar, ficou María Mudi, com uma barriga de 54 centímetros. O pódio fechou com Ángela Vargas, com 51 centímetros.

Para além de dinheiro, as vencedoras ganharam ainda frigoríficos, fogões, berços e produtos de bebé.