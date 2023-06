Aeronave diverge da rota e despenha-se nos Estados Unidos

Uma pequena aeronave despenhou-se no domingo numa zona montanhosa no estado norte-americano de Virgínia, depois de ter divergido da rota, sobrevoado a capital e ficado incontactável.

Fonte oficial do comando de defesa aerospacial, citado pela agência Associated Press, disse que o comportamento errático do aparelho levou à mobilização de um caça militar F-16 para o monitorizar e que foi autorizado a viajar à velocidade supersónica.

De acordo com a Administração Federal de Aviação, a aeronave Cessna Citation saiu de Elizabethtown, no Tennessee, com destino a Long Island, mas, no percurso, acabou por divergir para Washington DC e despenhar-se numa zona montanhosa perto de Montebelo, Virgínia.

Despenhou-se numa zona montanhosa numa parte rural do vale de Shenandoah, perto de Montebelo, no estado norte-americano de Virgínia (leste), por volta das 15h30 (19h30 em Lisboa).

O Capitólio dos Estados Unidos e os edifícios do complexo governamental em Washington "foram brevemente colocados em alerta máximo" até a aeronave ter deixado a área, disse a polícia do Capitólio na rede social Twitter.