Novas provas podem vir a libertar mulher presa há 20 anos pela morte dos quatro filhos

Na Austrália, uma mulher que esteve presa 20 anos condenada pelo assassínio de três filhos e o homicídio involuntário de um quarto filho. Kathleen Folbigg afinal não cometeu os crimes e vai ser libertada.

A acusada disse sempre estar inocente e rejeitou as acusações de que era alvo e foi graças a um relatório independente em que foram apresentadas novas provas científicas, atribuindo a causa da morte das crianças a uma mutação genética.

“Portanto, tendo em conta as conclusões do Sr. Bathurst de que existe dúvida razoável quanto à culpa da Sra Folbigg, considero que as razões dele criam circunstâncias extraordinárias do tipo que pesam muito a favor de um perdão incondicional e que, no interesse da justiça, a Sra. Folbigg deve ser libertada o mais depressa possível”, comunicou o Procurador-Geral da Nova Gales do Sul, na Austália, Michael Daley.

As quatro crianças morreram entre 1989 e 1999, quando tinham entre 19 dias e 18 meses. No início as autoridades chegaram a considerar que as mortes, por asfixia, se deviam a causas naturais, mas com a morte do quarto filho as suspeitas recaíram sobre a mãe, que acabou por ser condenada a 40 anos de prisão.

“Não houve um único dia em que Kathleen Folbigg não tenha mantido a inocência dela, de forma corajosa, firme e calma. Desde o início que se declarou inocente. Sabemos, quando lemos os documentos de 2019, que havia provas marcantes, médicas, científicas… O que é realmente importante é que sabemos que, há 20 anos, Kathleen Folbigg foi condenada com base em coincidências e indícios tendenciosos”, disse a deputada e apoiante de Folbigg, Sue Higginson

O relatório final do segundo inquérito de reavaliação do caso poderá recomendar ao Tribunal de Recurso do estado de Nova Gales do Sul, na Austrália, que anule a condenação de Folbigg.