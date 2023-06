Adolescente turco preso por desenhar bigode em cartaz de campanha de Erdogan

Um jovem de 16 anos foi detido e condenado na Turquia, por desenhar um bigode num dos cartazes de campanha do Presidente Recep Tayyip Erdogan, divulgaram esta terça-feira órgãos de comunicação social turcos.

Este estudante do ensino secundário de Mersin, na costa sudeste da Turquia, foi acusado de ter "desenhado com uma esferográfica escreve um bigode de Hitler e escrever comentários insultuosos" num cartaz do chefe de Estado turco, colado perto de sua casa, de acordo com media próximos da oposição, como os diários BirGun, Cumhuriyet e o canal de televisão privado Halk TV.

Identificado graças a câmaras de vigilância, o adolescente foi detido na casa da família e interrogado pela Brigada Juvenil, a quem "admitiu ter desenhado o bigode mas desmentiu os insultos".

Presente ao Ministério Público, o jovem turco foi imediatamente acusado de "insultar o Presidente" e preso no centro para menores na prisão de Tarsus, perto de Mersin, especificou ainda Halk TV.

"Insultar o Presidente" é uma das acusações mais frequentes na Turquia, tendo sido pronunciada 16.753 vezes em 2022, segundo estatísticas do Ministério da Justiça.

Erdogan tornou-se primeiro-ministro em 2003, depois de o seu partido islamita AKP ter ganhado as eleições de 2001 e, após ter sido reeleito duas vezes, tornou-se Presidente em 2014, pela primeira vez por sufrágio direto, graças a uma então recente reforma constitucional.

Embora o cargo exigisse neutralidade, Erdogan continuou a dirigir a política turca a partir da Presidência e acabou por legalizar esta situação em 2017, através de um referendo que aboliu o cargo de primeiro-ministro e deu ao Presidente plenos poderes executivos.

Depois de reeleito em 2018, Erdogan obteve 49,5 por cento dos votos na primeira volta das eleições presidenciais turcas de 14 de maio de 2023, votação que acabaria por vencer na segunda, onde recolheu 52,2%, contra o candidato apoiado pela oposição, Kemal Kiliçdaroglu (47,8%).