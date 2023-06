“Milagre” entre escombros de acidente ferroviário na Índia

O momento, considerado por muitos como um “milagre”, aconteceu no passado domingo, 48 horas depois do acidente ferroviário na Índia.

Eram cerca das 17h30, quando um pequeno grupo de polícias da esquadra de Soro ouviu uma voz. Ainda que num tom débil e muito fraco, Dulal Mazumdar, de 35 anos, conseguiu ter forças para pedir ajuda.

As equipas de socorro achavam que já tinha procurado em todo o lado, mas afinal, faltava um sítio: debaixo de um arbusto, junto a uma carruagem, segundo o jornal indiano Hindustan Times.

"Ficámos surpreendidos com a possibilidade de um homem estar vivo 48 horas depois de um acidente de comboio como este. Pedimos ajuda e, com a ajuda de alguns assistentes sociais, levámo-lo para o centro comunitário de Soro", confirmou um polícia da esquadra de Soro.

Foram-lhe prestados os primeiros socorros, de seguida, Dulal foi transportado de urgência para o hospital da sede do distrito de Balasore.

"Estava no compartimento geral do Coromondel Express quando o acidente aconteceu. Provavelmente foi projetado e caiu no mato. É um milagre que tenha sobrevivido durante dois dias", disse o médico Subhajit Giri, do hospital do distrito de Balasore.