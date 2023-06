Um conhecido influenciador chinês, identificado pela alcunha Zhongyuanhuangge, morreu na semana passada, durante uma transmissão ao vivo na Internet na qual ingeriu um litro de aguardente de arroz (baijiu) em 20 segundos, informou esta quarta-feira a imprensa local.

A morte do homem de 26 anos, que residia na província central de Henan e cuja conta foi encerrada, ocorreu no dia 2 de junho, segundo a imprensa chinesa.

As transmissões de Zhongyuanhuangge popularizaram-se pelas atividades extremas que desempenhava, como abrir um coco com as próprias mãos ou comer grandes quantidades de pimenta seca.

Num dos vídeos em que consumiu uma garrafa de baijiu de um só trago, o jovem pegou fogo ao líquido para demonstrar o alto teor alcoólico da aguardente tradicional chinesa, que chega a superar os 60%.

As autoridades chinesas publicaram um novo regulamento para transmissões online, em setembro passado, que exige que eventos ao vivo sejam transmitidos com atraso para monitorar os comentários.

Alguns meses antes, os reguladores emitiram um código de conduta com 31 "maus hábitos" que influenciadores devem evitar, incluindo difamar a cultura do país, figuras históricas ou heróis nacionais, além de instá-los a evitar promover tópicos considerados delicados.