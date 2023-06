Crianças feridas em ataque em França já não correm perigo de vida

Indiciado por tentativa de homicídio e rebelião com arma, o atacante que semeou o pânico num parque infantil não foi acusado de terrorismo.

O ministro francês do Interior tinha afirmado na sexta-feira à noite que a loucura é uma desculpa fácil, mas persistem dúvidas sobre a saúde mental do atacante.

Sem abrigo há algum tempo, de acordo com um funcionário do parque, passava os dias e as noite num banco de jardim e no passado domingo, dia em que lhe foi recusado o pedido de asilo em França, tinha sido abordado pela polícia por estar a tomar banho no lago Annecy.

Ao contrário da mulher, de quem estava divorciado desde o ano passado, nunca conseguiu a naturalização na Suécia, onde viveu 10 anos, depois do casal ter recebido asilo.

Tem um filho de três anos, pouco mais velho do que as 4 crianças que esfaqueou mas que estarão já livres de perigo.

Alertamos para a violência das imagens.