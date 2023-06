Incêndio em iate: encontrados mortos turistas britânicos que estavam desaparecidos

Três turistas britânicos morreram quando o barco onde seguiam, para uma estância egípcia no Mar Vermelho, se incendiou. Os restantes passageiros e a tripulação foram salvos por outro barco turístico.

Cerca de um dia depois de terem sido dados como desaparecidos, os três turistas britânicas foram encontrados mortos.

O incêndio a bordo do iate de turismo Hurricane começou pouco depois do amanhecer deste domingo, ao largo da estância egípcia de Marsa Alam, no Mar Vermelho. As imagens foram captadas por pessoas que seguiam noutro barco de recreio que passava por perto.

Foi rapidamente montada uma operação de salvamento dos passageiros de nacionalidade britânica, com o incêndio a progredir de forma cada vez mais descontrolada.

Doze turistas britânicos e 14 membros da tripulação foram resgatadas por estarem no convés quando o incêndio começou, a prepararem o último dia de mergulho depois de seis dias no mar.

Três passageiros , que permaneciam noutro compartimento da embarcação por terem decidido não mergulhar nesse dia, acabaram por não conseguir sair do navio.

As autoridades egípcias abriram uma investigação, mas uma conclusão preliminar aponta uma falha elétrica como origem do incêndio.