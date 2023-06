"Incidente grave em curso" em Nottingham, avança a polícia britânica

(Em atualização)

A polícia britânica avançou estar lidando com um "incidente grave em andamento" na cidade de Nottingham, no centro de Inglaterra, onde várias estradas foram fechadas e a rede de transportes públicos suspensa. As autoridades não avançam ainda pormenores acerca do que aconteceu.

Na rede social Twitter estão a ser partilhadas imagens que mostram estradas principais isoladas por fitas azuis e brancas da polícia. As autoridades que coordenam a resposta da polícia, ambulância e bombeiros, também foram destacadas para o local.