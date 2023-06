Um voto, uma cerveja: Bodega de Sevilha faz promoção para promover o voto presencial

“Como temos eleições no próximo dia 23 de julho e perante a incerteza sobre o voto por correio, a Bodega San Lorenzo, localizada na rua Juan Rabadán 5, no bairro de São Lorenzo em Sevilha, convida todos os cidadãos que apresentem uma selfie a votar pessoalmente em qualquer assembleia de voto para uma cerveja”, escreveu o proprietário da bodega.

Ricardo Laguillo, proprietário da histórica bodega San Lorenzo, teve a ideia de oferecer uma cerveja a todos os clientes que comprovem ter votado de forma presencial. Não precisam de dizer em quem votaram, basta mostrar uma selfie tirada dentro da cabine de voto, no momento do sufrágio. A oferta foi promovida nas redes sociais.

Segundo o jornal ABC de Sevilha, mais de 600.000 eleitores solicitaram o voto por correio nas eleições antecipadas. O elevado número pode estar relacionado com a data escolhida por Pedro Sánchez para o sufrágio: 23 de julho, altura em que muitos espanhóis estão de féria e, por isso, longe da morada oficial.

No entanto, os recentes escândalos de fraude eleitoral nos votos por correio, que foram denunciados durante as eleições municipais de maio, aumentaram as suspeitas sobre esta forma de sufrágio. O objetivo da Bodega San Lorenzo é promover a votação presencial e, ao mesmo tempo, celebrar a democracia com um brinde.