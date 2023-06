É maior do que Paris e serve de porta de entrada a toneladas de droga na Europa

Nos últimos anos, o Porto de Antuérpia tornou-se no principal acesso da cocaína da América Latina à Europa. A violência chegou às ruas e o governo belga decidiu investir 70 milhões de euros para travar a entrada da droga no país. Os números mostram que está a resultar.

Em 2021, foram apreendidas 303 toneladas de cocaína na União Europeia, sendo que 91 dessas toneladas foram barradas no Porto de Antuérpia. De acordo com os dados do relatório Europeu sobre Drogas de 2023, divulgado esta sexta-feira, em 2022, foram apreendidas 110 toneladas no Porto de Antuérpia.

As apreensões têm crescido não só porque há mais produção e organizações criminosas a atuar, mas também por uma maior partilha de inteligência entre os países de embarque e receção. O desenvolvimento de algoritmos para detetar cocaína em imagens de raio-X é outra justificação, segundo o responsável das Aduanas do Governo belga.

O Porto de Antuérpia vai ganhar 108 agentes alfandegários no final do ano, apenas para identificar cocaína nos contentores. A medida faz parte do investimento de 70 milhões de euros, que inclui a instalação de cinco novos ‘scaners’ nos principais terminais do porto.