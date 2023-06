Morreu segunda vítima de ataque em escola no sul de Brasil

A segunda vítima do ataque armado numa escola do estado do Paraná morreu esta terça-feira. Luan Augusto tinha 16 anos e estava internado em estado grave, não tendo resistido ao tiro na cabeça. A outra vítima fatal é a namorada, Karoline Alvez, de 17 anos.

O casal estava no pátio da escola quando o atirador, um ex-aluno da escola, entrou nas instalações com o pretexto de pedir uma cópia do histórico escolar. De seguida, começou a atirar e acertou os dois alunos, tendo sido posteriormente contido por um vizinho que correu até ao local quando se apercebeu da movimentação dos alunos.

O agressor de 21 anos, diagnosticado com transtornos mentais, contou aos investigadores que não conhecia s vítimas.

A polícia deteve outro jovem da mesmo idade e um adolescente de 13 anos, suspeitos de terem ajudado a planear o ataque, que, de acordo com o atirador, seria uma forma de retaliação ao bullying que sofreu na escola.

O atirador entrou no prédio com uma arma, munições e carregadores escondidos dentro de uma mochila e, de acordo com a polícia, a tragédia poderia ter sido muito maior se ele não fosse contido rapidamente.

Já é o terceiro ataque deste tipo este ano. Uma das primeiras medidas do Presidente Lula da Silva foi revogar decretos do ex-Presidente Bolsonaro que ampliaram bastante o acesso a armas e munições no país.

O novo Governo prepara também um decreto com o objetivo de tornar mais rígidos o acesso e a fiscalização do uso de armas no Brasil.