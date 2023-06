Quatro feridos após ataque de homem armado com machado na Nova Zelândia

Um homem armado com um machado feriu na segunda-feira à noite quatro pessoas em três restaurantes chineses na Nova Zelândia, informou esta terça-feira a polícia.

O ataque aconteceu no subúrbio de Albany, no norte de Auckland.

A polícia deteve um suspeito de 24 anos no local. O homem, de nacionalidade chinesa, compareceu esta terça-feira em tribunal. A polícia não apresentou de imediato um motivo para o ataque.

Um dos clientes disse ao jornal New Zealand Herald que estava a jantar quando o homem entrou e começou a atacar o amigo, que ficou gravemente ferido.

"Fiquei em choque. Quando me apercebi do que estava a acontecer, ele tentou atingir-me", disse o homem, que pediu para não ser identificado. "Bloqueei-lhe o machado com a minha mão. Ele também estava a tentar atingir a minha cabeça", contou, adiantando que o indivíduo ainda os perseguiu fora do estabelecimento e depois deu meia volta e entrou noutro restaurante.