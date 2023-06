Como é que os povos celebram o solstício, um espetáculo da natureza?

Milhares de pessoas juntaram-se em Stonehenge, o famoso monumento do sul de Inglaterra, para assistirem ao nascer do Sol no dia mais longo do ano.

Há séculos que Stonehenge é o local escolhido por muitos para festejarem o solstício de verão. O círculo de pedras é, para muitos, um local de culto, sobretudo em datas específicas, como o primeiro dia de verão.

Para os que acreditam no poder de Stonehenge, o círculo de pedras é uma representação do ciclo da vida. Do nascimento, à morte e, para os druidas, à possibilidade da reencarnação.

Para que os crentes possam cumprir os rituais, e para que os turistas os possam acompanhar, é a única altura do ano em que as autoridades britânicas autorizam que as pessoas passem a noite dentro do monumento.

Do outro lado, no hemisfério Sul, os povos indígenas do Chile, celebraram o solstício de inverno com música, dança e muita comida.

O Governo do Chile decidiu há uns anos reconhecer a importância desta data, para os povos indígenas, e desde então o primeiro dia de inverno passou a ser feriado nacional em todo o país.