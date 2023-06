Desarmamento em Moçambique: "Diálogo político pela paz tornou-se num raio de esperança"

Depois mais de 40 anos de guerra civil, Moçambique vive oficialmente em paz. O país celebrou esta sexta-feira o fim do processo de desarmamento e desmobilização dos guerrilheiros da Renamo. Mais de 5.200 desmobilizados que a Frelimo, no poder desde a independência, promete reintegrar. No entanto, as críticas da Renamo continuam.

A ONU considerara que o diálogo político em Moçambique para a paz representa um "raio de esperança" face às múltiplas crises que o mundo atravessa, elogiando o compromisso das lideranças do país africano com a inclusão.

"O mundo está em crise" e "diante deste cenário sombrio, o diálogo político de Moçambique pela paz tornou-se um raio de esperança", disse Cristina Duarte, representante do secretário-geral da ONU.

A cerimónia em Maputo marca o fim do processo de desarmamento e desmobilização do braço armado da Resistência Nacional Moçambique (Renamo), principal partido da oposição.

A representante de António Guterres referiu-se em particular ao compromisso do Governo de pagar pensões aos antigos guerrilheiros da Renamo como ato que traduz a vontade de inclusão social e reconciliação nacional.

Participaram na cerimónia o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Ossufo Momade.

Segue-se a fase de reintegração, que inclui o início do pagamento de pensões aos desmobilizados.