Uma pessoa morreu e outras nove ficaram feridas, três com gravidade, no descarrilamento de uma montanha-russa na Suécia. O acidente aconteceu este domingo num parque de diversões da capital, Estocolmo.

No momento do acidente seguiam 14 pessoas na montanha-russa, que atinge uma velocidade de 90 quilómetros por hora e uma altura de 30 metros.

“O meu marido viu uma carruagem da montanha-russa com pessoas a cair em direção ao chão”, relatou à Reuters Jenny Lagerstedt, jornalista que visitava o parque com a família.

Por ano, mais de um milhão de visitantes deste parque de diversões anda nesta montanha-russa. O parque Grona Lund vai ficar fechado pelo menos uma semana para que as autoridades possam realizar perícias.

A ministra da Cultura da Suécia, Parisa Liljestrand, disse que a notícia do acidente era incompreensível.

“Os meus pensamentos estão com aqueles que foram afetados, bem como com as suas famílias e entes queridos”.