A duquesa de York, Sarah Ferguson apela à prevenção do cancro da mama, após ser diagnosticada e submetida a uma cirurgia. A ex-mulher do príncipe André, irmão do Rei Carlos III, soube que tinha cancro após uma mamografia de rotina.

O porta-voz da duquesa revelou que Sarah foi submetida a uma intervenção cirúrgica “bem-sucedida” e que já se encontra em casa a recuperar.

No episódio do podcast “Tea Talks with the Duchess and Sarah”, divulgado esta segunda-feira e gravado na véspera da cirurgia de Sarah Ferguson, a duquesa alerta para