O que aconteceu a Emanuela Orlandi? 40 anos depois, ainda não há respostas

Na manhã deste domingo, dezenas de fiéis e familiares de Emanuela Orlandi participaram numa manifestação que acabou na Praça de São Pedro, na cidade do Vaticano. Há 40 anos que procuram respostas para esclarecer o mistério do desaparecimento de Emanuela Orlandi.

E assim foi. Papa Francisco recordou o caso com uma oração perante milhares de fiéis.

“Por estes dias celebra-se o 40.º aniversário do desaparecimento de Emanuela Orlandi. Aproveito esta ocasião para manifestar mais uma vez a minha proximidade à sua família, especialmente à sua mãe, e assegurar-lhes as minhas orações. Estendo a minha lembrança a todas as famílias que estão a viver a dor de um ente querido desaparecido”, disse Francisco.