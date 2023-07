Mundo

EUA levantam sanções à Etiópia alegando progressos nos direitos humanos

Algumas ONG contestam a decisão, apesar da paz que avança no país depois do acordo de novembro de 2022, que pôs fim a dois anos de conflito entre o Exército etíope e do seu aliado, a Eritreia, contra a Frente de Libertação Popular do Tigray.