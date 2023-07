Comer 62 cachorros em 10 minutos? Joey Chestnut volta a vencer concurso

O norte-americano Joey Chestnut voltou a vencer o título no tradicional concurso anual do dia 4 de julho ao comer 62 cachorros-quentes. Este homem acabou de conquistar a sua 16ª vitória ao comer o máximo de cachorros-quentes em apenas 10 minutos.

O segundo classificado na competição masculina, Geoff Esper, de Oxford, Massachusetts, ficou bem mais atrás, ao conseguir comer “apenas” 49 cachorros-quentes.

Apesar de 62 cachorros parecer muito, Joey ficou aquém do seu recorde mundial - 76 cachorros-quentes - que alcançou em 2021. Contudo, já prometeu que quer levar o seu corpo a novos limites futuramente.

"Hoje as coisas atrapalharam, mas eu voltarei", disse ele à ESPN.

Já no concurso feminino, a vencedora foi Miki Sudo, que já conta com nove vitórias. Em 2023, conseguiu comer 39,5 cachorros-quentes em 10 minutos. No entanto, também não bateu o seu recorde de 48,5, registado em 2020.