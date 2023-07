Montanha-russa avaria e deixa ocupantes de cabeça para baixo

Uma montanha-russa no estado norte-americano do Wisconsin avariou, no domingo, e deixou as pessoas que nela andavam de cabeça para baixo.

O incidente aconteceu no festival de Forest County e deixou algumas das pessoas retidas na montanha-russa durante quase três horas.

Segundo a imprensa norte-americana, equipas de emergência médica, bombeiros e autoridades policiais foram chamadas ao local. Em causa terá estado uma avaria mecânica.

A mesma fonte refere que vários dos ocupantes foram transportados para o hospital, aparentemente sem consequências graves.