Qual vai ser o futuro das Ilhas Orkney?

Cansada de esperar por apoios do governo de Londres e de Edimburgo, a autarquia da Ilhas Orkney, no Mar do Norte, discutiu, nesta terça-feira formas alternativas de governo.

Muitas pessoas dizem-se esquecidas quer pelo governo britânico quer pelo escocês.

Em cima da mesa, estavam várias opções: tornarem-se uma dependência da coroa britânica, um território ultramarino ou então, uma região autónoma da Noruega.

Fundamento histórico até existe. As ilhas foram controladas pela Noruega e pela Dinamarca durante 500 anos. Tornaram-se escocesas em 1472, depois do casamento do Rei da Escócia com uma princesa da Dinamarca.

À BBC, fonte do governo britânico garante que financiamento não falta. O governo escocês acrescenta que este ano e no próximo, as Ilhas Orkney vão receber de Edimburgo mais de 100 milhões de euros.

A embaixada norueguesa não comenta, diz apenas que se trata de um assunto de política interna britânica.