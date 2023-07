“Dê-me a sua mão”: polícia salva mulher que estava dentro de carro em chamas

Um vídeo gravado durante um resgate no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, mostrou o momento em que um polícia socorreu uma mulher que estava dentro de um carro em chamas, no passado sábado.

O homem que aparece no vídeo é Ashleigh Taylor, um polícia do condado de Candler. De acordo com o jornal The New York Post, o Taylor recebeu a notificação de que um carro havia perdido a direção e entrado numa região de mata.

Nos registos, o polícia aparece a correr até o local do acidente. Quando chega ao carro, ele grita para que a passageira tire o cinto de segurança e ao mesmo tempo começa a partir a janela para retirá-la.

“Dê-me a sua mão”, grita Taylor, enquanto puxa a mulher para fora do veículo em chamas.

“Vamos, saia do carro” grita, ainda.

Depois de conseguir salvá-la, o polícia ainda procura por outros passageiros, mas a vítima estava sozinha.

As autoridades locais agradeceram a coragem de Taylor em resgatar a vítima, mesmo com o forte avanço do fogo.