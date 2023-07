Será mais fácil comprar uma arma nos EUA do que um animal de estimação?

Os Estados Unidos têm um problema grave com a multiplicação imparável de ataques com armas de fogo. No discurso do dia da independência, Joe Biden pediu medidas mais rigorosas de controlo de armas e a proibição das armas automáticas.

Se os norte-americanos somarem todos os ataques armados desde o início do ano chegam a mais de 340 e falamos de um atentado a tiro em que, pelo menos, quatro pessoas são baleadas, excluindo o atirador.

Só nos últimos dias foram cerca de dez as vítimas em vários regiões como em Baltimore, Texas e Washington. Em Filadélfia, um homem desatou ao tiros na rua em pleno dia da independência. Matou cinco pessoas e feriu outras duas, incluindo uma criança de dois anos e outra de 13, ambas baleadas nas pernas.

Há feiras de armas de fogo, as populares gun shows onde não há qualquer tipo de verificação de antecedentes.

As vítimas continuam a amontoar-se na memória dos norte-americanos, há quem insista no apelo e tudo acontece quando se recorda o tiroteio em Highland Park, nos arredores de Chicago a 4 de julho do ano passado.

Um homem de 22 anos disparou a partir de um telhado sobre a multidão que comemorava o feriado, em que matou sete pessoas e feriu cerca de 30.

Um ano depois, o autor do tiroteio ainda aguarda julgamento.

Há quem diga que é mais fácil comprar uma arma nos EUA do que um animal de estimação. Será?