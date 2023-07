Mundo

Eleições em Espanha: começou a campanha eleitoral com um favorito claro

Loading...

Todas as sondagens dão a vitória ao PP, de Alberto Nuñez Feijóo, com 7% à frente do PSOE. No entanto, sem maioria absoluta e a precisar da extrema-direita para lá chegar, formando assim uma espécie de geringonça.