Aeronave desaparecida no Brasil encontrada sem sobreviventes

Uma aeronave que estava desaparecida no Brasil há cinco dias foi encontrada, nesta sexta-feira, por membros da Força Aérea Brasileira em uma área de mata do estado do Paraná, no sul do país, sem sobreviventes, informaram fontes oficiais.

De acordo com o Governo do estado do Paraná, os corpos de dois oficiais da Força Aérea e do piloto, as três pessoas que estavam no avião monomotor, foram encontrados no local do acidente.

"Após cinco dias de intensas buscas e muita esperança, é com imenso pesar que anunciamos que nesta tarde foram encontrados três corpos na Serra do Mar", lê-se na mensagem divulgada pelo órgão nas redes sociais.

A aeronave Piper Arrow PA-28R-200 desapareceu na manhã de segunda-feira quando voava do aeroporto de Umuarama para o aeroporto de Paranaguá, ambas as cidades no Paraná, num voo que levaria apenas cerca de 10 minutos.

As buscas pela aeronave começaram na tarde de segunda-feira, mas a pouca visibilidade devido ao nevoeiro que envolve a região nestes dias dificultou a sua rápida localização. Até ao momento, desconhecem-se as causas do acidente.