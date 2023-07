Alemão encontrado desmembrado dentro de frigorífico na Tailândia

O corpo do consultor imobiliário alemão, Hans-Peter Mack, de 62 anos, que estava desaparecido desde 4 de julho foi encontrado dentro de um frigorífico, esta segunda-feira, em Chonburi, na Tailândia, avança a Reuters, que cita os jornais locais.

Dentro do frigorífico o corpo estava desmembrado em 13 partes, juntamente com uma motosserra e outras ferramentas, que foram colocadas em sacos pretos e congeladas.

O alemão tinha sido visto pela última vez a 4 de julho, a conduzir o seu Mercedes em Pattaya, uma cidade costeira no sul da Tailândia, de acordo com o anúncio de desaparecimento divulgado pela família. Era nessa cidade que morava com a mulher há vários anos.

O carro tinha sido encontrado no domingo no estacionamento de um condomínio em Nong Prue, um local popular entre os estrangeiros. De acordo com a polícia, foram encontrados vestígios de produtos de limpeza nos bancos, painel e volante. As autoridades deram também conta de um grande movimento na conta bancária de Hans-Peter Mack, que suspeitam estar relacionado com o homicídio.

O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal para perícia. Após as investigações, a polícia tailandesa emitiu mandados de detenção para dois suspeitos de estarem envolvidos na morte de Hans-Peter Mack.