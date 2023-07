Prémio Gulbenkian para a Humanidade distingue três ativistas de países do sul

Foi entregue o Prémio Gulbenkian para a Humanidade, no valor de 1 milhão de euros, nesta quarta-feira. Este ano são três os vencedores, ativistas de países do sul, que defendem a proteção dos ecossistemas. O júri, presidido por Angela Merkel, quis distinguir quem atua a nível local.

"As mulheres têm um papel muto importante na gestão dos ecossistemas, porque segundo as práticas tradicionais, são as mulheres responsáveis pela produção alimentar, são elas que asseguram o que vamos comer”, referiu a ativista Cecile Bibiane, à SIC Notícias.

Nos Camarões, as mulheres são entre 60% a 80% da mão de obra agrícola, sendo também as responsáveis pelo uso de recursos naturais, como a água, factos que levaram Cecile Bibiane a ligar a preservação da terra à igualdade de género desde pequena.

No Bornéu indonésio, durante 40 anos, foram reclamados o direito às terras que habitam. Em 2020, foram reconhecidos pelo governo 9.500 hectares.

"É importante os povos indígenas terem direito às suas terras, porque há muitas áreas sagradas na floresta que também são herança dos nossos antepassados. É lá que temos a agricultura, o rio e é importante proteger isso para o futuro das nossas gerações", explicou o ativista Bandi.

A ambientalista e cenógrafa Lélia Wanick Salgado está a deixar para o futuro milhões de árvores e mais de 700 hectares recuperados, obra do Instituto Terra, que fundou em 1998, através do qual está a recuperar nascentes no sudeste do Brasil. Uma solução para reverter os efeitos da mudança climática.

"Os proprietários rurais vêm-se inscrever, porque eles também querem água e também querem plantar. Então nós estamos a trabalhar com eles pra fazer pequenas florestas que vai melhorar ,muito a vida deles, porque vão ter sombra."

Esta é a quarta edição do prémio Gulbenkian para a humanidade no valor de um milhão de euros. Os vencedores vão aplicar o dinheiro em projetos nas suas comunidades.