Conheça as "máquinas" que desfilaram no Concurso de Elegância de Villa d'Este

Todos os anos, por esta altura, as margens do Lago Como, em Itália, recebem um dos maiores encontros de automóveis clássicos do mundo. O Rui Pedro Reis, jornalista da SIC, esteve em Villa d'Este numa edição onde o maior desafio foi o tempo.

A chuva quase estragou a festa em Villa d'Este, mas as estrelas do Concurso de Elegância acabaram por desfilar e sem acusar o peso da idade. Os chapéus de chuva foram mais do que os automóveis, mas nem por isso Villa d'Este deixou de se vestir a rigor.

Num desfile daqueles em que a realidade ultrapassa a ficção, vêm de todo o mundo as “máquinas” das décadas de 20 e 30 do século passado, que foram as primeiras a desfilar.

Júri é composto por 19 elementos

O júri do Concurso de Elegância tem 19 elementos altamente especializados, que olham em detalhe cada modelo. Richard Adatto, um dos avaliadores, tem décadas de experiência e além de Villa d'Este já avaliou clássicos em Pebble Beach, nos Estados Unidos.

O grande vencedor do Concurso de Elegância foi o Dusenberg SJ Sppedster de 1935, que chegou diretamente dos Estados Unidos. Gary Cooper, Clark Gble e Greta Garbo foram alguns dos mais conhecidos proprietários do modelo que atualmente está nas mãos do atual dono desde o final dos anos 80.