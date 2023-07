Onze mortos em desabamento de teto de ginásio na China

"No total, 11 pessoas morreram no acidente e está a decorrer uma investigação", afirmou a emissora estatal CCTV.

Onze pessoas morreram no nordeste da China , no domingo, devido ao desabamento do teto de um ginásio escolar, noticiaram esta segunda-feira os meios de comunicação oficiais.

De acordo com o jornal local Heilongjiang Daily, 19 pessoas encontravam-se no ginásio quando ocorreu o acidente. Quatro pessoas conseguiram escapar e quatro foram retiradas com vida dos escombros.

As imagens das câmaras de televisão mostraram o telhado do ginásio a ruir completamente e as equipas de socorro a procurar sobreviventes entre os escombros.

A operação de busca envolveu cerca de 160 bombeiros e já terminou, indicou a cadeia de televisão oficial CCTV.

De acordo com as primeiras investigações relatadas pela China News, a perlite - uma forma de vidro vulcânico - usada na construção do telhado do ginásio expandiu com as fortes chuvas de domingo, provocando o desabamento do teto.

Os funcionários da empresa de construção foram detidos, indicou a agência.

Os acidentes relacionados com a construção ocorrem regularmente na China, após décadas de um desenvolvimento rápido da atividade, por vezes em detrimento das normas de segurança.