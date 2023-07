Oito mortos e vários feridos numa explosão em fábrica de pirotecnia na Índia

Uma explosão numa fábrica de pirotecnia no sul da Índia provocou este sábado a morte de, pelo menos, oito pessoas e feriu várias outras, avançou a polícia local.

Para já, não há informações sobre o que causou a explosão da fábrica de fogos de artifício, no distrito de Krishnagiri, no estado de Tamil Nadu.

Algumas casas e lojas próximas do local ficaram danificadas, disseram as autoridades citadas pela agência de notícias Press Trust of Índia.

No local encontram-se socorristas, polícias e bombeiros.

A Índia tem uma procura muito grande por fogos de artificio, que são usados em festas religiosas e casamentos, e regista acidentes fatais todos os anos.

As fábricas improvisadas não dispõem dos padrões de segurança adequados e, em 2018, um grande incêndio numa fábrica de pirotecnia na capital de Nova Deli matou 17 trabalhadores.

No ano anterior, 23 trabalhadores morreram numa explosão enquanto faziam fogos de artifício numa vila no estado de Madhya Pradesh, no centro da Índia.

As fábricas começam a fabricar fogos de artifício meses antes dos maiores festivais hindus do país, quando as pessoas os detonam nas comemorações.