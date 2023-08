Explosão em posto de combustível na Rússia faz mais de 30 mortos

Pelo menos 30 pessoas morreram e 75 ficaram feridas na segunda-feira à noite, na sequência de uma explosão num posto de combustível no Daguestão, república russa no Cáucaso.

O governador do Daguestão, Sergei Melikov, confirmou o número de vítimas e disse que três dos mortos eram crianças.

"Um total de 105 pessoas ficaram feridas como resultado do incidente no posto de combustível, das quais 30 morreram", disse hoje o Ministério para Situações de Emergência da Rússia, na plataforma de mensagens Telegram.

Um balanço inicial, feito pelo ministério esta madrugada, apontava para 12 mortos e mais de 60 feridos.

Um avião médico Il-76 foi enviado para a capital do Daguestão, Makhachkala, pelas autoridades russas para transportar os feridos graves para a capital do país, Moscovo, para tratamento, disse o ministério.

O incêndio nos arredores de Makhachkala, localizada no mar Cáspio, atingiu uma área de cerca de 600 metros quadrados, ainda segundo o Ministério para Situações de Emergência.

A mesma fonte acrescentou que 260 bombeiros combateram as chamas, que já foram extintas.

O incêndio começou numa oficina mecânica, onde se encontravam carros estacionados, e propagou-se até à bomba de gasolina, referiu a RIA Novosti, citando o ministério.

De acordo com o Ministério do Interior do Daguestão, dois dos oito tanques de combustível do posto explodiram.

"Depois da explosão, caiu tudo sobre a nossa cabeça, não conseguimos ver nada", relatou uma testemunha, cujo nome não foi mencionado, citada pelo diário russo Izvestia.

Um vídeo publicado no Telegram pela RIA Novosti mostra chamas a saírem de um prédio, seguindo-se uma gigantesca explosão, que causou uma profunda cratera.

As autoridades russas anunciaram a abertura de uma investigação criminal ao incidente.

As famílias das vítimas mortais irão receber um milhão de rublos (cerca de 9.500 euros) cada, disseram as autoridades do Daguestão, e os feridos entre 200 mil a 400 mil rublos (entre 1.900 e 3.700 euros).

A república russa no Cáucaso, vizinha da Chechénia e que faz fronteira com a Geórgia e o Azerbaijão, declarou hoje um dia de luto.

Também na segunda-feira à noite, outra explosão, numa exploração de petróleo na região de Khanty-Mansiysk, no oeste da Sibéria, causou dois mortos e feriu cinco pessoas, disseram as autoridades locais.