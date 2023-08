Passageiro filma momento (angustiante) em que motor de avião pega fogo

Um voo da Southwest Airlines , a caminho de Cancun, foi forçado a fazer uma aterragem de emergência na noite de terça-feira, após um dos motores ter-se incendiado durante o voo.

O incidente ocorreu logo após a descolagem, levando o avião a regressar rapidamente ao aeroporto de partida.

O vídeo captado no interior do avião por um dos passageiros mostra as chamas a sair de um dos motores da aeronave. O passageiro, Jordan Kleinecke, partilhou a experiência angustiante.

Num comunicado oficial, a Southwest Airlines revelou que o Boeing 737 sofreu "um problema mecânico logo após a descolagem". A companhia aérea acrescentou que o avião está a ser alvo de uma inspeção.

A Federal Aviation Administration (FAA) vai agora conduzir uma investigação detalhada sobre os motivos que levaram a este incêndio no motor da aeronave.