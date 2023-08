Segundo fontes oficiais, as vítimas estão as ser retiradas numa missão de salvamento “extremamente arriscada”, após fortes rajadas de vento terem dificultado a ação das equipas de salvamento.

Sete crianças e um professor ficaram suspensos num teleférico a 274 metros de altitude, sob uma ravina no Paquistão, após um dos cabos de transporte se ter partido.

As crianças, que firam presas desde as 7 da manhã, hora local, estavam a usar este teleférico como transporte para irem à escola, numa área montanhosa em Battagram, situada a cerca de 200 quilómetros ao norte da cidade de Islamabad.

A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Paquistão afirmou, em comunicado, que um cabo no serviço de transporte se rompeu e dois helicópteros do exército foram enviados para uma operação de resgate, após tentias falhadas de consertar os cabos.

O teleférico ficou pendurado por um único cabo, “sendo que quase houve a quebra de um segundo cabo de ligação”, disse à Reuters Shariq RiazKhattak, um oficial do resgate no local.