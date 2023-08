Inundações devastam Chile: já há mortos, milhares de casas destruídas e localidades isoladas

O mau tempo não dá tréguas no centro e sul do Chile, com chuvas torrenciais, que já mataram três pessoas e deixaram mais de 40 mil desalojadas. Mais de 20 mil casas ficaram danificadas, estando uma grande parte destas habitações completamente destruídas.

Os especialistas dizem que a tempestade se está a encaminhar para norte e foi dada ordem às populações para abandonarem as casas rapidamente. Há o risco dos rios subirem muito acima do normal e inundarem tudo em redor.

Por outro lado, o temporal está a sujar as águas que abastecem as principais redes públicas e, em muitos locais, já foi cortado o fornecimento para consumo humano. É a segunda vez, neste inverno chileno, que o país é atingido por chuvas torrenciais.

Em contraste, no Brasil, onde estes também são, normalmente, os meses mais frios, houve locais onde se registaram temperaturas muito mais altas do que o normal, nesta altura do ano.

Em S. Paulo, os termómetros passaram os 32ºC, o segundo valor mais elevado do ano, quase igual ao dia mais quente do verão. No Rio de Janeiro, chegaram aos 38 graus e em Belo Horizonte, com 33 de máxima, esta quarta feira, foi o dia mais quente de 2023. Ou seja, um dia de inverno, com mais calor do que nos meses de verão.