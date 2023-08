Mulher tenta fugir de apartamento em chamas usando os cabos de eletricidade

Na Argentina, uma mulher tentou fugir do apartamento onde vivia, durante um incêndio, agarrando-se aos cabos da eletricidade e do telefone. Mas acabou por cair na varanda do andar de baixo e teve de ser levada para o hospital, onde está internada em estado grave.

Os vizinhos dizem que ouviram uma explosão e que o fogo se espalhou rapidamente a partir do segundo andar do prédio, num dos bairros mais conhecidos de Buenos Aires, na Argentina.

Desesperada para fugir às chamas, a mulher de 65 anos, que vivia no apartamento, tentou usar os cabos da eletricidade e do telefone, para escapar. Conseguiu ficar pendurada, durante alguns minutos, mas acabou por cair na varanda do andar de baixo.

Com a queda, a mulher sofreu um traumatismo craniano, para além das muitas queimaduras que tinha no corpo por ter tentado voltar a entrar em casa para salvar os gatos e trazer alguns objetos pessoais.

Foi levada para o hospital, onde está, em estado grave.

As autoridades ainda não sabem o que terá provocado a explosão. Mas tudo aponta para um problema elétrico num aquecedor.