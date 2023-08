O rapaz de 21 anos que matou três pessoas numa loja na Flórida, identificado como Ryan Christopher Palmer, comprou legalmente as duas armas de fogo que usou no tiroteio e não tinha cadastro. Depois do tiroteio, soube-se que tinha escrito um manifesto racista.

O caso está a ser investigado como um ato de extremismo com motivação racial. O homem, que suicidou-se depois dos crimes, pintou suásticas numa das armas que usou para disparar sobre as vítimas, todas negras.

O presidente dos Estados Unidos já condenou o ataque, que aconteceu no mesmo dia em que o país celebrava os 60 anos da Marcha de Washington - a grande manifestação que culminou com o famoso discurso em que Martin Luther King disse que tinha um sonho para a América.

Joe Biden diz que os norte-americanos se devem recusar a aceitar viver numa nação onde as famílias negras tenham medo de ser baleadas por irem a uma loja, ou os alunos negros tenham receio de serem atacados na escola.

Atirador tentou invadir universidade

Antes de ter disparado sobre as pessoas que estavam na loja, o atirador ainda tentou ir a uma universidade onde a maioria dos estudantes são afro-americanos, mas não terá conseguido entrar.

O governador da Florida, um dos principais candidatos republicanos à Casa Branca, foi vaiado quando chegou à vigília em homenagem às vítimas do tiroteio deste sábado.

Ron de Santis tem sido muito criticado pela comunidade negra local que o acusa de estar a tentar branquear a história e de ter proibido um curso em estudos afro-americanos propostos pelas principais universidades da Florida.