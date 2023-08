Homem que foi erradamente entrevistado pela BBC há 17 anos quer colocar o canal em tribunal

A BBC fez uma entrevista ao homem errado e o vídeo tornou-se viral. Em 2006, Guy Goma foi até à sede da estação de televisão britânica para uma entrevista de trabalho e acabou a ser entrevistado, em direto, para o noticiário da BBC. Mais de 17 anos depois, Guy Goma admite avançar com um processo em tribunal contra o canal por nunca ter recebido royalities do vídeo - que ultrapassou as cinco milhões de visualizações.

A equipa da BBC confundiu Guy Goma com um jornalista de tecnologia, chamado Guy Kewney, que iria falar no BBC News 24 sobre os direitos de propriedade na indústria da música. Depois de ser maquilhado – algo que o deixou perplexo – o homem foi levado para estúdio. Mas só se apercebeu o que se estava a passar quando a jornalista o apresenta como Guy Kewney.

O momento da entrevista tornou-se viram e teve mais de cinco milhões visualizações no canal de Youtube da BBC News. No entanto, apesar do sucesso deste vídeo, Guy Goma afirma, numa entrevista ao podcast Accidental Celebrities (Celebridades Acidentais, em português), que não recebeu “um penny” de royalties.

Guy Goma admite que irá avançar com um processo judicial contra a BBC por causa do “dinheiro que eles fizeram a partir [da entrevista]”. Conta que chegou a contactar o canal televisivo sobre o assunto, mas não recebeu qualquer resposta.

“Eles usam isto há cerca de 20 anos e não recebi nem um penny. Quando eu vejo que eles estão a pagar milhões a pessoas aqui e ali, o clip fê-los mais ricos”, afirma.

No podcast, o Guy Goma conta ainda que, depois da entrevista, informou a BBC de que tinham “o homem errado”. Partilhou também com Josh Pieters e Archie Manners, apresentadores do podcast, que está a considerar escrever um livro sobre o assunto.

A Sky News – parceira da SIC Notícias – contactou a BBC para comentar a situação, mas sem resposta.