Agora que a lama secou, é hora de sair do Burning Man

As filas, sobretudo de caravanas, eram tão grandes que até os satélites as captaram em imagens. Depois de ficarem retidos por causa da lama, que encheu o recinto, os espetadores que estavam no recinto do festival Burning Man, conseguiram, finalmente, sair.

As autoridades do Nevada organizaram uma megaoperação de evacuação do deserto de Black Rock. Segundo a polícia local, mais de 70 mil pessoas tinham ficado presas na zona onde se realiza o festival, por causa da lama, que dificultou a circulação e tornou as estradas intransitáveis.

Foi preciso esperar que parasse de chover e que o terreno secasse para permitir a saída dos veículos em segurança.

A maior parte dos que assistem aos concertos e espetáculos vão até Black Rock, em autocaravanas que são, obviamente, mais pesadas dos que os carros, e que ficariam atoladas na lama se não tivessem esperado estes dois dias.

O festival, que deveria ter terminado na segunda-feira, feriado nos Estados Unidos, foi cancelado no sábado por causa da chuva torrencial que caíu no Nevada.