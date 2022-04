30.º dia de guerra na Ucrânia: ponto de situação

Ao 30.º dia de guerra, a ofensiva russa continua a avançar lentamente no terreno, à medida que os ucranianos têm conseguido afastar as tropas russas, nomeadamente a norte de Kiev. Em Dnipro, a sudeste do país, as tropas de Putin atacaram uma unidade militar nos arredores de Dnipro, provocando a destruição de dois prédios, avançam os serviços de emergência regionais. A Rússia anunciou também a destruição da maior reserva de combustível do exército ucraniano nos arredores de Kiev.

O QUE PRECISA DE SABER AO 30.º DIA DE GUERRA

Os Estados Unidos dizem que alguns mísseis de precisão russos estão a ter uma taxa de erro elevada, de até 60% e que os invasores têm sofrido perdas elevadas e estão agora com poucos mantimentos.

Durante a noite, a Rússia lançou dois mísseis numa unidade militar em Dnipro e bombardeou uma cidade onde vivem muitos dos trabalhadores da central nuclear de Chernobyl, o que está a pôr em causa a rotatividade dos turnos para garantir o bom funcionamento da central nuclear.

A vice-primeira-ministra da Ucrânia anunciou esta noite que foram libertados os 10 membros de uma equipa de ajuda humanitária que tinham sido feitos reféns em Mangush, no sul do país.

A autarquia de Mariupol diz que há moradores a morrer à fome e pede ajuda urgente. As autoridades ucranianas denunciaram que centenas de milhares de civis estão a ser levados à força para a Rússia.

As autoridades ucranianas denunciaram que centenas de milhares de civis ucranianos estão a ser levados à força para a Rússia e alguns poderão estar a ser usados “como reféns para exercer mais pressão” sobre Kiev.

Joe Biden visita a Polónia onde se vai reunir com o Presidente polaco perto da fronteira com a Ucrânia. Os EUA dizem que alguns mísseis de precisão russos estão a ter uma taxa de erro de até 60%.

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia concordaram com a criação de um fundo de solidariedade para a Ucrânia, propondo a realização de uma conferência internacional para angariar financiamento.

CONFLITO RÚSSIA-UCRÂNIA

SAIBA MAIS

Veja também